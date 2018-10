Wie die Polizei in einer Eilmeldung berichtet, kam es auf der A5 in Fahrtrichtung Süden in Höhe der Tank- und Rastanlage Bruchsal zu einem Unfall mit einem Reisebus, bei dem mehrere Personen leicht verletzt wurden. Aufgrund des Unfalls ist die Ausfahrt zur Raststätte sowie der rechte Fahrstreifen noch bis zirka 14 Uhr gesperrt.

Nach ersten Informationen der Polizei ist ein vollbesetzter Reisebus auf einen Fahrbahnteiler geprallt. Wie es zu dem Unfall kam, ist laut Polizei aktuell noch unklar.

Aktualisierung, 11.40 Uhr

Laut Fabian Geier, Pressesprecher der Feuerwehr Landkreis Karlsruhe, wollte der Fahrer des mit 45 Fahrgästen vollbesetzten Fernbusses vermutlich die Ausfahrt auf den Rasthof Bruchsal West nehmen, als er aus bisher noch ungeklärter Ursache frontal auf den Fahrbahnteiler prallte.

Bei den Unfall wurde nach Angaben Geiers eine Person schwer verletzt, sie wurde in ein Krankenhaus transportiert. Zehn Personen erlitten leichte Verletzungen.

Aktualisierung, 11.46 Uhr

Wie die Polizei in einer Pressemeldung bekanntgibt, fuhr der 30-jährige französische Busfahrer ersten Ermittlungen zufolge ungebremst gegen den Fahrbahnteiler auf der A5 an der Ausfahrt zur Tank- und Rastanlage Bruchsal. Hierbei verletzte sich der Busfahrer schwer. Er sowie zwei Fahrgäste wurden in ein Krankenhaus verbracht. Zudem wurden mindestens 15 Personen leicht verletzt, so die Polizei weiter.

Die 40 bis 50 Fahrgäste wurden zunächst in die Tank- und Rastanlage verbracht und dort teils medizinisch versorgt. Die Ausfahrt und die rechte Fahrspur muss zur Unfallaufnahme und Bergung des Busses noch bis zirka 14 Uhr gesperrt werden.

Das Busunternehmen entsandte zum Weitertransport einen weiteren Bus. Die Feuerwehr war mit zirka 35 Einsatzkräften und 11 Fahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdienst war mit zirka 30 Einsatzkräften, darunter mehreren Notärzten, einem Rettungshubschrauber und 13 Fahrzeugen vor Ort. Die Polizei kam mit sechs Beamten und drei Fahrzeugen zur Unfallaufnahme und zur Absicherung.

Aktualisierung, 17.44 Uhr

Aus noch ungeklärten Gründen kam ein Reisebus auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe von der Fahrbahn ab und traf in voller Fahrt auf einen Fahrbahnteiler, der sich direkt im Einfahrtsbereich des Rasthof Bruchsal-West befindet. Das erklärt die Feuerwehr Bruchsal in einer aktuellen Pressemeldung. Bei dem Unfall wurden 18 Personen verletzt. Neben dem schwerverletzten Busfahrer gab es unter den 45 Reisegästen zwei mittelschwer Verletzte und 15 leichtverletzte Personen.

Beim Eintreffen hatten nach Angaben der Feuerwehr zahlreiche Fahrgäste den Bus schon verlassen und befanden sich auf dem Grünstreifen zum Rasthof. Bei der ersten Erkundung stellte sich heraus, dass glücklicherweise niemand eingeklemmt war. Der schwerverletzte Busfahrer und die zwei mittelschwer verletzten Fahrgäste wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht, heißt es in dem Bericht weiter. Die Leichtverletzten konnten vor Ort ambulant behandelt werden.

Im nahegelegenen Rasthof konnten sich die Reisenden aufwärmen und wurden von einem Ersatzbus des Reiseunternehmens später abgeholt. Die Bergung des verunfallten Fahrzeuges musste von einem Spezialunternehmen erfolgen. Hierfür war längere Zeit die Einfahrt zum Rasthof und die rechte Fahrspur für den Verkehr gesperrt. "Der Schaden kann noch nicht näher beziffert werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang durch die Polizei dauern noch an", so die Feuerwehr weiter.

Die Bergungsmaßnahmen zogen sich bis in den Samstagnachmittag hin. Zur Versorgung der Verletzten war der Rettungsdienst mit zwei Notarzteinsatzfahrzeugen, einem Rettungshubschrauber und vier Rettungswagen vor Ort. Die Notfallhilfe aus Forst und die Bereitschaft aus Hambrücken und Bruchsal betreuten ebenfalls die Verletzten und die unversehrten Reisegäste. Die Feuerwehr Bruchsal war unter der Leitung des stellvertretenden Feuerwehrkommandanten Thomas Zöller mit dem Rüstzug und 30 Einsatzkräften bis 9.45 Uhr im Einsatz.

Busunfall Rasthof Bruchsal West Alle Bilder

Aktualisierung: Sonntag

Nach dem Busunfall auf der A5 bei Bruchsal hat die Polizei die Opferzahlen leicht nach unten korrigiert. Es seien 10 statt 15 Fahrgäste leicht verletzt worden. Alle seien inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen. Der französische Busfahrer war zur Beobachtung für eine Nacht im Krankenhaus geblieben. Er werde im Laufe des Tages entlassen, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag.