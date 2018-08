vor 6 Stunden Kraichtal Pferd im Kraichtal entführt: Polizei sucht Dieb mit Cowboyhut

Ein Unbekannter hat im Kreis Karlsruhe ein Pferd entführt und neben der Trense - ein Teil des Zaumzeugs - auch einen Cowboyhut mitgenommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, tauchte das rot-braune Tier namens Gino am Freitag zwar im mehr als 20 Kilometer entfernten Zaberfeld in der Nähe eines verlassenen Lagers wieder auf.