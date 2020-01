Nach Unfall mit drei Lkw auf A5 bei Bruchsal: Bergung dauert noch an, ein Fahrstreifen gesperrt

Wie die Polizei in einer Eilmeldung bekannt gibt, kam es zu einem Unfall auf der A5 in Höhe Forst. Zwei Fahrstreifen sind blockiert. Drei Lkws sind laut Polizei beteiligt - eine Person wurde verletzt.

17.05 Uhr

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich ein 67-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der A5 bei Bruchsal zu. Darüber informiert nun die Polizei in einer Pressemeldung. Der Mann war kurz vor 13 Uhr mit einem 7,5 Tonnen-Lkw auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Norden unterwegs.

"In Höhe des Rasthofs Bruchsal-Ost erkannte er das Stauende zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf einen Sattelzug auf", heißt es weiter. Kurz vor der Kollision konnte er seinen Lkw noch leicht nach links lenken, sodass er nicht im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Sattelzug auf einen weiteren Sattelzug aufgeschoben.

Der Fahrer des ersten Sattelzuges wurde ebenfalls leicht verletzt. Beide Verletzte wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Zunächst konnte der Verkehr nur auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Gegen 13.50 Uhr waren dann zwei Fahrstreifen befahrbar.

Zur Bergung der Fahrzeuge, die derzeit noch andauert, muss kurzzeitig der mittlere Fahrstreifen gesperrt werden. Es bildete sich ein Stau von bis zu zehn Kilometern Länge. Der Sachschaden wird auf zirka 60.000 Euro geschätzt.

Sobald uns weitere Informationen vorliegen wird der Artikel aktualisiert.