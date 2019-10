vor 1 Stunde Bruchsal Nach Stromschlag an Bruchsaler Haltestelle: Jugendlicher schwebt weiterhin in Lebensgefahr

Etwa eine Woche nach dem Unfall in Bruchsal, bei dem ein 16-Jähriger einen schweren Stromschlag erlitten hat, schwebt der Jugendliche noch immer in Lebensgefahr. Er wird laut Polizeimeldung weiterhin in einem Krankenhaus behandelt. Die Ermittlungen haben in der Zwischenzeit ergeben, wie es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte.