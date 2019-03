vor 37 Minuten Kürnbach Nach Hinweisen eines Pizzaboten: Polizei findet 84-jährige Frau tot in ihrer Wohnung in Kürnbach

Eine 84 Jahre alte Frau ist am Freitagabend in Kürnbach tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in einer gemeinsamen Pressemeldung mit. Die genaue Todesursache steht aber noch nicht fest. Hinweise auf einen gewaltsamen Tod haben sich allerdings nicht ergeben.