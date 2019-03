vor 8 Stunden Karlsruhe Nach Brand in Seniorenwohnheim: Plädoyers im Mordprozess gegen Pfleger erwartet

Im Mordprozess um die tödliche Brandstiftung in einem Altenheim in Oberderdingen (Kreis Karlsruhe) werden heute die Plädoyers erwartet. Angeklagt ist ein 24 Jahre alter Mann, der in einem der Zimmer ein leeres Bett angezündet haben soll.