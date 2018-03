vor 19 Stunden Östringen Nach Brand in Schießsportzentrum: Sachschaden in Millionenhöhe

Am Montagabend, kurz vor acht Uhr, ist in einem Schießsportzentrum in der Friedrich-Ebert-Straße in Östringen ein Brand ausgebrochen. Die Ursache ist bislang noch nicht bekannt. Nach ersten Schätzung der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf etwa eine Million Euro