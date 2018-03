Kurz vor dem Start der neuen Motorradsaison lockte am vergangenen Wochenende zum zwölften Mal die Motorradausstellung viele Interessierte nach Hambrücken. Ob großes Motorrad oder kleiner Elektroroller - hier drehte sich alles um motorisierte Zweiräder.

Die Motorradausstellung der Motorradfreunde Hambrücken war auch in diesem Jahr wieder gut besucht. Laut Stadt konnten sich die Besucher in der Lußhardthalle bei freiem Eintritt von Experten beraten lassen und die unterschiedlichen Zweiräder unter die Lupe nehmen. Rund 20 Aussteller aus dem Raum Karlsruhe, der Region Rhein-Neckar und der näheren Umgebung waren dabei und zeigten alles zum Thema Zweiräder. Der "Racetruck" von Eckis Rennsportservice vor der Halle kam bei den Besuchern besonders gut an.

Ob Infos über die neuesten Trends oder ein Schwätzchen unter Gleichgesinnten, das alles kam nicht zu kurz auf einer der größten Motorradausstellungen in der Region, schreibt die Stadt Hambrücken abschließend in ihrem Pressebericht.