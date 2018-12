vor 1 Stunde Bruchsal Mit vorgehaltenem Revolver: Überfall auf Bruchsaler Gaststätte

Kurz vor Mitternacht stürmte an Heiligabend ein maskierter Mann mit vorgehaltenem Revolver in eine Bar in der Bruchsaler Moltkestraße. Wie die Polizei mitteilt, packte er den allein in der Gaststätte befindlichen Angestellten am Arm, schlug ihn mehrfach, zerrte ihn hinter die Theke und zwang ihn zur Herausgabe von mehreren hundert Euro Bargeld. Der Angestellte wurde durch die Schläge leicht verletzt.