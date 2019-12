Ein schwerer Wildschwein-Unfall hat sich auf der Autobahn 5 zwischen Bruchsal und Karlsruhe-Nord ereignet. Wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen berichtete, kollidierten insgesamt vier Lastwagen mit fünf Wildschweinen. Aufgrund der Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn Richtung Karlsruhe zeitweise vollständig gesperrt.

Gegen 3.45 Uhr in der Frühe fuhr ein 46-jähriger Lkw-Fahrer auf der A5 Höhe Weingarten in Fahrtrichtung Karlsruhe. Zum gleichen Zeitpunkt überquerte eine Wildschweinrotte die Fahrbahn. "Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der Mann eine Kollision mit den Tieren nicht mehr vermeiden", gibt die Polizei in einer Pressemeldung bekannt.

In der Folge stießen drei weitere nachfolgende Lkw mit den Tieren auf der Fahrbahn zusammen. "Durch die Unfälle wurden fünf ausgewachsene Wildschweine getötet", so die Polizei in ihrem Bericht weiter. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Aufgrund der Gefahrensituation musste die Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe bis halb acht am Morgen teilweise gesperrt werden. Es entstand ein Rückstau von bis zu fünf Kilometern. Einer der Lkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.