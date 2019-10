Nach Erkenntnissen der Beamten hatte der 42-Jährige am Mittwochmorgen das eingezäunte Grundstück seines Autohandels betreten, wo die Tiere frei herumliefen. Sie fielen ihren Halter an und bissen ihn. Ein Mitarbeiter sperrte die Hunde in ihre Zwinger. Den Autohändler kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik.