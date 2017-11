Ein 35-Jähriger hat in Kürnbach bei Bretten mit einem Messer auf seine 51 Jahre alte Bekannte und deren 31-jährige Tochter eingestochen.

Der Mann habe sich vermutlich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Beide Frauen erlitten bei dem Vorfall am Montagabend zunächst Stichverletzungen. Sie konnten sich laut Polizei aber in einem Badezimmer in ihrer Wohnung in Sicherheit bringen. Der 35-Jährige wurde von der Polizei festgenommen, die beiden Opfer kamen in ein Krankenhaus. Der Mann sei bisher nicht polizeibekannt, er sei in die geschlossene Abteilung eines Psychiatriezentrums gebracht worden.

