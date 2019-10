vor 1 Stunde Bruchsal Lebensgefährlich verletzt: Junge klettert auf Güterzug und erleidet Stromschlag

Ein Jugendlicher ist in Bruchsal auf einen Güterzug geklettert und durch einen Stromschlag aus der Oberleitung lebensgefährlich verletzt worden. Der 16-Jährige war am Abend auf den an einer Haltestelle (Tunnelstraße) stehenden Güterzug geklettert und dort in den Bereich der Oberleitung gekommen, wie die Polizei in Karlsruhe am Mittwoch sagte.