19.05.2018 16:35 Bruchsal/Stuttgart Land erwägt Schließung der Polizeischule in Bruchsal: Letzter Abschlussjahrgang 2022?

Das Land Baden-Württemberg stoppt möglicherweise den Ausbildungsbetrieb an der Polizeischule in Bruchsal nach dem Abschlussjahrgang 2022. Noch sei die Schließung der Schule bei Karlsruhe aber nicht endgültig beschlossen, sagte Martina Schäfer, Pressesprecherin im Finanzministerium, am Samstag.