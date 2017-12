Der Abschleppversuch ist fehlgeschlagen: Um ein Auto aus dem Matsch zu ziehen, spannte ein Mann ein Seil über die Straße. Ein anderer Autofahrer hat genau das übersehen.

Ein 47-jähriger Mann hat am Samstagnachmittag durch eine kuriose Aktion in der Allmendstraße in Östringen einen Verkehrsunfall verursacht. Er wollte nach Polizeiangaben einen in einer Grundstückseinfahrt festgefahrenen Ford aus dem Matsch ziehen. Zu diesem Zweck befestigte er ein Stahlseil an seinem BMW und dem Ford. Mit dem BMW fuhr er dann im Anschluss auf die andere Straßenseite, so dass das Seil quer über die Straße gespannt war.

Ein 69-jähriger VW-Fahrer, der auf der Straße fuhr, bemerkte den Umstand zu spät, fuhr gegen das Seil und zog die beiden Fahrzeuge mit sich. Als das Seil auseinanderriss, löste sich der BMW und prallte gegen die Beifahrerseite des VWs. Gleichzeitig stieß der Ford gegen eine Gartenmauer. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 20.000 Euro geschätzt.