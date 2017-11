03.11.2017 13:45 Bretten Kurioser Polizeieinsatz: Vermeintliche Bombe stellt sich als Zucchini heraus

Ein Mann hat am Donnerstag in Bretten die Polizei gerufen, weil er eine Weltkriegsbombe in seinem Vorgarten vermutete. Die Beamten rückten an, konnten aber schnell Entwarnung geben.