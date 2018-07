vor 2 Stunden Waghäusel Kletterseil mit Glasscherben präpariert: Kind in Waghäusel verletzt

Ein Kind hat sich auf einem Spielplatz in Waghäusel (Landkreis Karlsruhe) an einem mit Glasscherben präparierten Kletterseil verletzt. Ein unbekannter Täter habe die spitzen Glassplitter an die Rückseite eines Seils am Kletterhaus geklebt, teilte die Polizei am Dienstag mit.