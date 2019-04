Kellerbrand in Mehrfamilienhaus in Bruchsal: Ein Verletzter - Ermittlungen wegen Ursache laufen

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Bruchsal hat es am Samstagnachmittag gebrannt. Eine Person erlitt eine Rauchgasvergiftung. Die Ursache ist bislang unklar. Von einem fremdenfeindlichen Hintergrund geht die Polizei derzeit aber nicht aus.

Aktualisierung, Montag, 12.20 Uhr

Am Samstagnachmittag kam es in einem Kellerraum einer Anschlussunterbringung Asylsuchender in der Schwetzinger Straße zu einem Brand, bei dem mehrere Bewohner über die Drehleiter der Feuerwehr gerettet wurden. Das gibt die Polizei nun in einer Meldung an die Presse bekannt.

Der Rauch in dem zweigeschossigen Mehrfamilienhaus mit ausgebautem Dachgeschoss wurde gegen 15.15 Uhr gemeldet. Nach bisherigen Feststellungen des Polizeireviers Bruchsal dürfte der Brand in einem Garagenraum ausgebrochen sein. Das Feuer griff auf die dort gelagerten Gegenstände und auf die Deckendämmung über. Der Qualm zog über den Kellerflur in das Treppenhaus.

"Hier versperrte er den Dachgeschossbewohnern den Fluchtweg nach unten, weshalb insgesamt acht Bewohner von der Feuerwehr über die Drehleiter gerettet wurden", so die Polizei weiter. Ein 14-jähriger Junge und eine 21-Jährige waren zuvor durch den verrauchten Treppenabgang nach unten gerannt. Sie wurden wegen eingeatmeter Rauchgase ambulant durch die Rettungskräfte betreut.

Durch den Brand im Garagenraum und dem entstandenen Ruß in der angrenzenden Waschküche wurden mehreren Waschmaschinen und weiteren Gegenstände in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf insgesamt zirka 25.000 Euro geschätzt. "Ob der Brand vorsätzlich oder fahrlässig verursacht wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat Bruchsal", heißt es in der Meldung. Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund liegen nach Angaben der Polizei aber nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0721/6665555 entgegen.

Ursprungsmeldung

Gegen 15.15 Uhr sei das Feuer in einem Fahrradabstellraum im Keller des Hauses ausgebrochen, teilt die Polizei auf Anfrage mit.

Treppenhaus verraucht - Feuerwehr muss Bewohner retten

In dem Gebäude hatten sich zu diesem Zeitpunkt neun Personen befunden, sieben weitere Bewohner konnten sich laut einer Presseinformation der Feuerwehr Bruchsal zuvor selbstständig in Sicherheit bringen. Aufgrund des stark verrauchten Treppenhauses konnten einige Bewohner das Haus nicht mehr eigenständig verlassen und flüchteten ins Dachgeschoss. Sie mussten von der Feuerwehr gerettet werden.

Nach Angaben der Polizei musste ein Verletzter mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen der Polizei laufen - bisher konnte noch kein Hinweis auf die Brandursache gefunden werden. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr Bruchsal war mit 60 Einsatzkräften bis 17.15 Uhr vor Ort im Einsatz.