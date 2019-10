vor 19 Stunden Bretten Kaufland in Bretten wurde evakuiert: Gasleitung bei Handwerksarbeiten beschädigt

Beim Kaufland in Bretten an der Diedelsheimer Höhe ist am Mittwochmittag das Gas CO2 ausgetreten. Zum Schutz der Besucher wurde der gesamte Supermarkt geräumt, bestätigt die Polizei auf Nachfrage von ka-new.de. Bis 21 Uhr am Abend war die Feuerwehr im Einsatz.