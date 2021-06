vor 3 Stunden Karlsruhe Haustür angezündet: 81-Jähriger wegen Brandstiftung in Bruchsal festgenommen

Ein 81-Jähriger steht in dringendem Tatverdacht am Dienstagmorgen, gegen 7.45 Uhr, vor der Haustüre eines Mehrfamilienhauses in Bruchsal mutwillig einen Brand gelegt zu haben. Bis die Feuerwehr eintraf war der Brand aber bereits am Abklingen, verletzt wurde niemand. Der Schaden wird von der Polizei auf rund 5.000 geschätzt. Der 81-Jährige war durch Zeugenaussagen identifiziert und anschließend festgenommen worden. Ein Streit zwischen den Hausbewohnern und dem Mann könnte Auslöser für die Brandstiftung gewesen sein.