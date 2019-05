vor 2 Stunden Philippsburg Ungewöhnliche Verfolgungsjagd in Philippsburg: Frau leiht Polizisten ihr Fahrrad

Eine Radfahrerin hat auf ungewöhnliche Weise die Polizei dabei unterstützt, einen flüchtigen Mann in Philippsburg (Kreis Karlsruhe) zu stellen. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, stellte sie spontan ihr Rad zur Verfügung, so dass ein Ordnungshüter den zu Fuß flüchtenden jungen Mann einholen und fassen konnte.