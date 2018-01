Eine nicht ganz alltägliche Kontrolle erlebten Polizisten am Montagnachmittag in Karlsdorf-Neuthard, denen gegen 15.15 Uhr ein "auffälliges" Dreirad auf der Amalienstraße gemeldet wurde.

Offenbar mussten mehrere Verkehrssteilnehmer ihre Fahrt unterbrechen, da der Radfahrer "im Zeitlupentempo" mitten auf der Straße fuhr, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Beamten stand der Dreiradfahrer auf der Fahrbahn und schien zumindest zeitweise auf dem Fahrrad sitzend eingeschlafen zu sein.

"In lallend russischer Sprache war der 67 Jahre alte Verkehrsteilnehmer nicht mehr dazu in der Lage, sich selbständig auf den Füßen zu halten", so die Polizei in ihrer Pressemitteilung weiter. Ein Blutschnelltest ergab bei dem Mann einen Wert von sage und schreibe 3,6 Promille. Eine Mitteilung an die Führerscheinbehörde war somit unumgänglich.

Bei der weiteren Überprüfung der in seinem Fahrradkorb transportierten Keramikfliesen ergaben sich laut Polizei Verdachtsmomente, dass die mitgeführten Fließen von einer Baustelle entwendet wurden. Deshalb hat die Polizei auch Ermittlungen in Bezug auf einen möglichen Diebstahl von Baustoffen eingeleitet.