vor 2 Stunden Bruchsal Große Kontrollaktion an der A5 bei Bruchsal: Polizei stoppt zwölf betrunkene Lastwagenfahrer

Die Polizei hat an der Autobahn 5 bei Bruchsal zwölf betrunkene Lastwagenfahrer an der Weiterfahrt gehindert. Bei ihnen wurden Alkoholwerte zwischen 2,5 und 4,1 Promille gemessen, wie die Behörde am Montag mitteilte. Am Vorabend hatten die Beamten demnach knapp 200 Lastwagenfahrer auf Rastplätzen an der A5 kontrolliert.