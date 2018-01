vor 5 Stunden Lukas Hiegle Oberhausen-Rheinhausen Flugunglück bei Philippsburg: Piloten fliegen auf Sicht, Fluglotsen beraten nur

Viele Fragen sind nach dem Zusammenstoß von Helikopter und Kleinflugzeug bei Philippsburg noch offen. Beide Piloten waren in einer Höhe unterwegs, in der auf Sicht und ohne Unterstützung von Fluglotsen geflogen wird. Die Deutsche Flugsicherung (DFS) überwacht den Luftverkehr erst ab einer Höhe von 7.500 Metern - darunter gelten ähnliche Regeln wie im Straßenverkehr. ka-news hat mit der Flugsicherung in Karlsruhe gesprochen.