vor 2 Stunden Philippsburg Hund verfolgt Radfahrer und beißt zu

Ein Hund hat einen Radfahrer in der Nähe von Philippsburg (Kreis Karlsruhe) gebissen und am Bein verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der 65-Jährige in Richtung Germersheim in der Nähe eines Bauernhofes unterwegs gewesen, als ihn plötzlich zwei Hunde verfolgten.