vor 6 Stunden Forst Gegen Baum geprallt: 58-jähriger Autofahrer stirbt nach Unfall in Forst

Ein 58-jähriger Autofahrer ist am Freitag gegen 11.30 Uhr in Forst (Kreis Karlsruhe) tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei war der Mann auf der Hambrücker Straße in Fahrtrichtung Hambrücken unterwegs, als er mit seinem Wagen von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.