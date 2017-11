18.10.2017 14:42 Bruchsal Fünf Schüler erkrankt: Krätze in Polizeischule Bruchsal festgestellt

Nach dem Krätzemilbenbefall in der Polizeischule Bruchsal soll der Unterricht nach eintägiger Unterbrechung an diesem Donnerstag fortgesetzt werden. Der reguläre Betrieb werde wieder aufgenommen, teilte am Mittwoch die zuständige Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen mit. Am Unterricht sollen dann auch fünf Schüler teilnehmen, bei denen die Erkrankung festgestellt worden war.