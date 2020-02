vor 1 Stunde Bruchsal/Singapur Fliegen gegen das Verkehrschaos: Bruchsaler Volocopter will Südostasien-Metropolen vom Stau entlasten

Nach einem ersten Testflug in Singapur arbeitet das Bruchsaler Unternehmen Volocopter nun mit einer südostasiatischen Chauffeur-App zusammen. In einer Machbarkeitsstudie soll dabei geklärt werden, wo in Südostasiens Metropolen künftig Bruchsaler Flugtaxis unterwegs sein könnten.