vor 9 Stunden Graben-Neudorf Feuerwehr bei Scheunenbrand seit zwei Tagen im Einsatz: Einsatzkräfte befreien ein Pferd

Zwei Tage nach dem Ausbruch eines Feuers in einem Wohngebiet in Graben-Neudorf sind die Löscharbeiten noch immer nicht abgeschlossen. Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Brand der sechs Scheunen am Dienstag ein Schaden von rund 1,5 Millionen Euro, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag.