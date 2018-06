vor 1 Stunde Oberderdingen Feuer mit Todesfolge: Pfleger soll Brand in Seniorenheim in Oberderdingen gelegt haben

Ein 23 Jahre alter Pfleger soll für das Feuer in einem Pflegeheim für Senioren in Oberderdingen verantwortlich sein. Das berichten die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Karlsruhe. Der Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft.