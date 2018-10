Am Dienstagabend ist ein älterer Mann bei einem Gartenhüttenbrand ums Leben gekommen. Die Rettungskräfte konnten ihn nur noch tot aus der Hütte bergen. Über die Brandursache machte die Feuerwehr in ihrer Pressemeldung keine Angaben.

Ein Gartenhüttenbrand auf dem Michaelsberg in Untergrombach forderte am Dienstagabend ein Todesopfer. Aus nicht näher bekannten Gründen fing die Hütte an zu brennen. Für einen älteren Mann in der Hütte kam leider jede Hilfe zu spät. Die Feuerwehr konnte ihn bei den Löscharbeiten nur noch tot auffinden.

Die Löscharbeiten auf dem Grundstück dauerten über Stunden an, da neben der Hütte gelagertes Material ebenfalls bereits in Brand geraten war. Erst nachdem die Brandreste auseinandergezogen waren, konnten alle Glutnester abgelöscht werden.

Laut Polizei habe der 51-Jährige in der zurückliegenden Zeit häufiger in der Hütte gelebt. Bei den von der Kriminalpolizei geführten Ermittlungen zur Todesursache haben sich bislang keinerlei Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden ergeben. Sowohl die Möglichkeit, dass der Mann mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen ist, wie aber auch ein technischer Defekt werden derzeit in Betracht gezogen.