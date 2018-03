Die Faschingsumzüge in Ittersbach, Kronau und Bruchsal am Sonntag verliefen aus polizeilicher Sicht zwar überwiegend störungsfrei. Auffällig sei jedoch ein hoher Alkoholkonsum durch Jugendliche gewesen. Einer hatte einen Alkoholwert von über drei Promille.

Den Umzug im Ortskern von Ittersbach verfolgten nach Polizeiangaben geschätzte 10.000 Zuschauer. Im Rahmen des Einsatzes wurde dabei bei einer Vielzahl von Minderjährigen alkoholische Getränke festgestellt. Ein Großteil der Jugendlichen war bereits alkoholisiert zum Umzug gekommen. Ein Interesse an dem Faschingsumzug war laut Polizei nicht zu erkennen. 19 alkoholisierte Jugendliche mussten ihren Eltern überstellt werden. Ein 16-Jähriger wurde sogar mit einem Alkoholwert von 3,6 Promille aufgegriffen.

In Kronau waren rund 7.000 Zuschauer an der Umzugsstrecke versammelt. Auch hier fielen Jugendliche auf, die teilweise erheblich alkoholisiert waren. So wurden bei einem 17-Jährigern 1,68 Promille festgestellt. Insgesamt fünf Jugendliche mussten aufgrund ihrer Alkoholisierung ihren Eltern überstellt werden.

Den Faschingsumzug in Bruchsal verfolgten ebenfalls geschätzte 10.000 Zuschauer, so die Polizei. Auch hier fielen vermehrt Jugendliche durch übermäßigen Alkoholkonsum auf. Eine 16-Jährige wurde mit zwei Promille aufgegriffen. Die Jugendschutzteams führten insgesamt 211 Ansprachen durch. Durch die Polizei konnten an der Umzugsstrecke mehrere sich anbahnende Streitigkeiten und Schlägereien durch direkte Ansprachen verhindert werden.