vor 22 Stunden Bad Schönborn Falschparker findet Nagel mit Zettel in Motorhaube

Ein Falschparker hat in Bad Schönborn (Kreis Karlsruhe) einen "Strafzettel" bekommen, der ihm besonders wehtun dürfte. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein Unbekannter am Freitagabend einen etwa 20 Zentimeter langen Nagel in die Motorhaube des Autos des Mannes gehauen.