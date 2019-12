vor 2 Stunden Bruchsal Explosion in Bruchsaler Wintergarten: Löschwasser reagiert mit Chemikalien

Nach einer Explosion ist in der Goethestraße am Donnerstag kurz vor 14 Uhr ein Wintergarten in Brand geraten. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein 41-jähriger Bewohner mit noch unbekannten Stoffen herumhantiert. Bei eigenen Löschversuchen wurde er durch Rauchgas leicht verletzt.