14.10.2017 08:26 Bretten Evangelische Kirche in Bretten wird zum Kletterpark

Eine evangelische Kirche in einem Stadtteil von Bretten (Kreis Karlsruhe) hat sich für drei Wochen in einen kleinen Kletterpark verwandelt. Im Kirchenschiff können sich angemeldete Gruppen täglich in bis zu sechs Meter Höhe an Leitern und entlang von