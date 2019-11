vor 1 Stunde Bruchsal Erst Feuer gelegt, dann erschossen? Was ist in Bruchsal passiert - Polizei ermittelt weiter

Nach dem Brand in einem Bruchsaler Mehrfamilienhaus am Samstagabend mit einem Toten dauern die Ermittlungen weiter an. Neben der Identität des Verstorbenen ist auch der genaue Tathergang noch nicht eindeutig geklärt. Darüber informieren Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressemeldung.