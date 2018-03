25.02.2018 16:22 Bruchsal Erhöhte CO-Werte: Evakuierung nach Gasgeruch in Bruchsaler Bar

In der Nacht von Samstag auf Sonntag musste in Bruchsal eine Bar sowie umliegende Wohnungen evakuiert werden, nachdem Bar-Besucher über Unwohlsein klagten und erhöhte CO-Werte gemessen wurden, so die Feuerwehr Bruchsal in einer Pressemitteilung.