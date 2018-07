vor 2 Stunden Bretten Eingeschlossener Kater in Bretten: "Jimmy" trotz Loch noch nicht draußen

Ein in Bretten unter einer Garage eingeschlossener Kater ist frei - zumindest theoretisch. Ein Bauarbeiter habe am Morgen ein Loch in den Boden der Garage gebohrt, damit das vermutlich seit fast zwei Wochen dort gefangene Tier heraus kann, sagte der stellvertretende Revierleiter der Polizei Bretten am Dienstag.