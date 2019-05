vor 1 Stunde Kraichgau Das härteste Sportevent in der Region: Warum der Ironman Kraichgau auch einen Hawaii-Sieger auf die Probe stellen kann

Der Countdown läuft! Im Moment sind, speziell auch an den Wochenenden, zahlreiche Radfahrer auf ihren Rennmaschinen unterwegs, um sich mit der kurvigen Strecke im "Land der 1.000 Hügel" vertraut zu machen, denn: Der "Ironman Kraichgau", der am Sonntag, 2. Juni stattfindet, wirft seine Schatten voraus. Auch ein waschechter Ironman geht am Sonntag an den Start.