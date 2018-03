vor 8 Stunden Bad Schönborn Chlorgasaustritt in Klinikschwimmbad: 40 Verletzte in Bad Schönborn

Ausgetretenes Chlorgas hat 40 Menschen in einem Klinikschwimmbad in Bad Schönborn verletzt. Das Unglück am Morgen sei durch einen Bedienungsfehler verursacht worden, teilte die Polizei am Dienstag in Karlsruhe mit.