vor 2 Stunden Bruchsal Zeugen gesucht: Wurde am Bahnhof Bruchsal mit einer Pistole gedroht?

Wurde am Bahnhof Bruchsal ein Mann mit einer Pistole bedroht? Das versucht die Polizei derzeit aufzuklären: Zwei Männer sind am Montagabend in Streit geraten, in Folge dessen soll auch mit einer Pistole gedroht worden sein.