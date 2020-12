vor 7 Stunden Weingarten Weingarten: Psychisch kranker Sohn greift Vater mit Beil an

Am Mittwoch, gegen 12.45 Uhr, griff ein 39-jähriger Mann seinen 64-jährigen Vater in der Ringstraße mit einem Beil an. Dabei trug der Vater leichte Verletzungen davon und wurde zur weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sohn, welcher vermutlich unter einer psychischen Krankheit leidet, wurde kurz darauf von den alarmierten Einsatzkräften festgenommen und in eine Fachklinik gebracht. Das geht aus einer Pressemitteilung der Karlsruher Polizei hervor.