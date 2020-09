Nach einem schweren Auffahrunfall ist die Autobahn 5 zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Kreuz Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) in Richtung Karlsruhe am Dienstagmorgen vollständig gesperrt worden.

09:32 Löwenbaby im Kofferraum

In einem Kofferraum eines der Unfallfahrzeuge soll sich eine kleine Löwin befunden haben. Das teilt die Berufstierrettung Rhein-Neckar auf ihrer Facebook-Seite mit. Das wohl erst wenige Wochen alte Tier sei bei dem Unfall nicht verletzt worden und soll nun an einen Zoo übergeben werden. "Die Umstände um das exotische Tier sind derzeit noch unklar", heißt es in dem Beitrag.

06:25 Ein Mensch eingeklemmt

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wurde bei dem Unfall ein Mensch eingeklemmt. Beteiligt seien ein Kleinlastwagen sowie ein Kleintransporter, sagte ein Polizeisprecher. Die Zahl der Verletzten sowie der genaue Unfallhergang waren noch unklar.