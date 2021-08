vor 45 Minuten Zeutern Polizei sucht Zeugen: Wer hat die Katze in Zeutern angeschossen?

Wie aus einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Karlsruhe hervorgeht, ist zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag, 21 Uhr, in Zeutern eine Katze angeschossen worden. Das Tier wurde von der Besitzerin verletzt in der Scheune aufgefunden und in eine Tierklinik gebracht. Die Katze befindet sich aktuell noch in Behandlung.