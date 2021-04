vor 5 Stunden Forst Tödlicher Unfall bei Forst: Motorrad und Auto beginnen nach Kollision zu brennen

Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag bei einem Unfall mit einem Auto in er Nähe von Forst tödlich verletzt worden. Dabei verhakte sich das Motorrad in einem Kreuzungsbereich im Auto und beide Fahrzeuge fingen an zu brennen, wie die Polizei Karlsruhe am Abend mitteilte.