vor 1 Stunde Waghäusel Mehrere Frauen bei Waghäusel sexuell belästigt: Polizei nimmt 20-Jährigen fest

Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe in einer Pressemitteilung informiert konnte am vergangenen Donnerstagnachmittag ein 20 Jahre alter Mann festgenommen werden, nachdem dieser sich gegenüber drei Frauen in der Nähe des Kirrlacher Vogelparks gezeigt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hatte. Er räumte darüber hinaus zwei weitere Straftaten vergleichbarer Art vom 6. Januar und 13. Februar ein, die er im Bereich von Waghäusel-Kirrlach verübt haben soll. Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat die Ermittlungen übernommen.