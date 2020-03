vor 4 Stunden Bruchsal Lkw versus Absicherungswagen: Unfall in der Nacht auf Dienstag auf A5 bei Bruchsal - 90.000 Euro Sachschaden

Wegen eines Unfalls mit einem Lastwagen in der Nacht auf Dienstag ist die A5 bei Bruchsal vorübergehend in beide Richtungen voll gesperrt worden. Der 51-jährige Fahrer des Sattelzuges sei am frühen Morgen aus noch unbekannter Ursache bei einer Nachtbaustelle in ein abgestelltes Absicherungsfahrzeug gefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit.