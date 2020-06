vor 2 Stunden Bruchsal Feuer in Bruchsal: Ein Hektar großes Getreidefeld in Vollbrand

In Bruchsal musste die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag zu einem größeren Flächenbrand ausrücken. Nach Angaben der Feuerwehr vor Ort stand ein ein Hektar großes Getreidefeld in Vollbrand. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, sei aber noch unklar.