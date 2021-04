vor 2 Stunden Bruchsal Chemische Reaktion im Altölfass löst Feuerwehreinsatz in Bruchsal aus

Laut einer Pressemitteilung der Feuerwehr Bruchsal wurde am Montagnachmittag, gegen 15.27 Uhr, ein Brandalarm in der Heinrich-Blanc-Straße ausgelöst. Ursache war ein Altölfass, in dem sich eine thermische Reaktion ereignet hatte, was zur Rauchentwicklung führte. Die im Raum entstandenen Dämpfe mussten über Lutten und ein Entlüftungsgerät entfernt und im Freien mit Wasserdampf niedergeschlagen und verdünnt werden. Verletzt wurde niemand bei dem Einsatz.