vor 1 Stunde Bruchsal Böschungsbrand an der A5 bei Bruchsal: Löscharbeiten dauern noch mehrere Stunden

Auf der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen Kronau und Bruchsal ist eine Grasfläche neben der Autobahn in Brand geraten. Darüber informiert die Polizei in einer Eilmeldung. Die Löscharbeiten werden wohl noch mehrere Stunden andauern.